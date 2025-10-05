ВС РФ освободили Кузьминовку, ранен замглавы белгородского села: главное о спецоперации на 5 октября

ВСУ 5 октября атаковали дронами Белгородскую, Брянскую, Смоленскую и Курскую области. В результате обстрела Белгородской области ранен замглавы поселения Мокрая Орловка Грайворонского округа. Российские средства ПВО сбили четыре авиабомбы и сотню БПЛА, ударили по Himars и ключевому ВПК Украины.
На фронте ВСУ несут большие потери. Расформировывается подразделение ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы «Феникс». Главное об СВО на Украине на 5 октября — в материале URA.RU.
Атака по российским регионам
Ранен замглавы поселения в Белгородской области
ВСУ провели минометный обстрел Белгородской области. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа ранен замглавы поселения Игорь Кушнарев, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В тяжелом состоянии Кушнарев был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу. За состоянием чиновника следят врачи.
ВСУ атаковали АПХ «Мираторг» в Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали АПХ «Мираторг» в селе Подывотье Севского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что сотрудник предприятия получил осколочные ранения.
Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Дневная атака по РФ
За два часа над регионами (с 15:00 до 17:00 мск) над российскими регионами были сбиты несколько десятков БПЛА. Над Белгородской областью сбито 27 БПЛА, три — над Смоленской и один над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
Комплексы Patriot не справляются с отражением российских ударов
Американские комплексы Patriot не справляются с отражением российских атак по целям на Украине, сообщила The Washington Post. Издание отметило, что это единственные системы ПВО, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты над Киевом.
Достижения ВС РФ на СВО
Сбили четыре авиабомбы и сотню БПЛА ВСУ
ВСУ попытались атаковать РФ с использованием радиоуправляемых авиабомб. Российскими средствами ПВО сбиты четыре авиабомбы и 145 беспилотников.
«Искандер» разнес позиции HIMARS под Харьковом
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса ВС РФ «Искандер-М» ударил по скрытой позиции РСЗО Himars Украины. Операция велась в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился транспортно-заряжающейся машиной, двух транспортных средства повышенной проходимости и не менее 15 боевиков ВСУ.
Нанесен удар по предприятиям ВПК Украины
ВС РФ совершили массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также атака пришлась по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.
Освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР
Российские военные освободили еще один населенный в ДНР. Бойцы Южной группировки войск вытеснили ВСУ из Кузьминовки, сообщили в Минобороны. Также ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1,3 тысячи военнослужащих.
Украинские ТЦК мобилизовали кота
На Украине сотрудники ТЦК в Житомире среди бела дня «мобилизовали» кота. Животное, гулявшее на улице, привлекло внимание двух мужчин в камуфляже, они догнали его, утащили его в машину и уехали.
Скандал из-за расформирования украинского отряда БПЛА
Расформировано подразделение ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы «Феникс». Военных переводят в пехоту. Командир подразделения, украинский эксперт в области БПЛА Юрий Касьянов просит Владимира Зеленского остановить ликвидацию отряда. Он также не исключил, что в ближайшее время его могут арестовать.
Военные опубликовали видеообращение. Бойцы заявили, что подразделение «раздербанили и уничтожают», а их переводят в пехоту.
Мерц сообщил Трампу об использовании замороженных российских активов
Канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, главе Белого дома сообщили об инициативе по использованию замороженных российских активов для поддержки ВСУ. Трамп и Мерц договорились продолжать совместную работу для скорейшего прекращения конфликта на Украине.
Военная помощь Украине
Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что поддержка Киева Европой «невероятно затратна». В Чехии лидер движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины нуждается в прозрачности.
