Заявление Трампа по ДСНВ приветствуют в Кремле

Песков прокомментировал заявление Трампа по ДСНВ
Песков прокомментировал заявление Трампа по ДСНВ

Кремль положительно оценивает недавнее заявление президента США Дональда Трампа о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем это заявление. Считаем, что это дает основание для оптимизма в плане, что США поддерживают инициативу президента [России Владимира Путина]», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу России относительно продления срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, отметив, что считает это предложение разумным. «Звучит как хорошая идея для меня», — заявил американский лидер.

