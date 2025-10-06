Заявление Трампа по ДСНВ приветствуют в Кремле

Кремль положительно оценивает недавнее заявление президента США Дональда Трампа о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы приветствуем это заявление. Считаем, что это дает основание для оптимизма в плане, что США поддерживают инициативу президента [России Владимира Путина]», — заявил представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу России относительно продления срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, отметив, что считает это предложение разумным. «Звучит как хорошая идея для меня», — заявил американский лидер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.