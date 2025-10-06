Челябинский губернатор Текслер наградил лучших педагогов области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил лучших педагогов региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, мероприятие было приурочено ко Всемирному дню учителя.
«Для меня сегодняшняя встреча – возможность выразить искреннюю признательность за ваш труд, за служение обществу, за передачу молодому поколению знаний, опыта, заботы и душевного тепла. Труд учителя всегда считался благородным, созидательным, творческим. От профессиональных и личных качеств учителя зависят судьбы будущих поколений. Благодаря вашей целеустремленности, самоотдаче, душевной щедрости вы пробуждаете у детей стремление к знаниям, воспитываете доброту, честность, ответственность», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.
Всего в церемонии приняли участие 50 педагогов: 28 работников общеобразовательных организаций, 12 – дошкольных образовательных организаций, 5 – учреждений дополнительного образования и 5 – среднего профессионального образования. Глава региона дал понять, что все их инициативы, направленные на повышение уровня образования в регионе, будут поддержаны. Главной задачей на сегодня является сохранение выпускников в регионе.
«Мы усиливаем инфраструктуру, растим талантливых детей, которые будут обучаться и работать в нашем регионе, развивать его. Одна из важнейших задач – чтобы выпускники оставались в регионе, учились здесь, применяли свои знания и развивали Челябинскую область», – резюмировал Текслер.
