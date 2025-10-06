Челябинский губернатор Текслер наградил лучших педагогов области

Алексей Текслер поблагодарил учителей за их труд
Алексей Текслер поблагодарил учителей за их труд

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил лучших педагогов региона. Как сообщает пресс-служба правительства области, мероприятие было приурочено ко Всемирному дню учителя.

«Для меня сегодняшняя встреча – возможность выразить искреннюю признательность за ваш труд, за служение обществу, за передачу молодому поколению знаний, опыта, заботы и душевного тепла. Труд учителя всегда считался благородным, созидательным, творческим. От профессиональных и личных качеств учителя зависят судьбы будущих поколений. Благодаря вашей целеустремленности, самоотдаче, душевной щедрости вы пробуждаете у детей стремление к знаниям, воспитываете доброту, честность, ответственность», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.

Всего в церемонии приняли участие 50 педагогов: 28 работников общеобразовательных организаций, 12 – дошкольных образовательных организаций, 5 – учреждений дополнительного образования и 5 – среднего профессионального образования. Глава региона дал понять, что все их инициативы, направленные на повышение уровня образования в регионе, будут поддержаны. Главной задачей на сегодня является сохранение выпускников в регионе.

«Мы усиливаем инфраструктуру, растим талантливых детей, которые будут обучаться и работать в нашем регионе, развивать его. Одна из важнейших задач – чтобы выпускники оставались в регионе, учились здесь, применяли свои знания и развивали Челябинскую область», – резюмировал Текслер.

