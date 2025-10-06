В Белгороде погиб второй человек после обстрела ВСУ

Гладков заявил об еще одном погибшем
Гладков заявил об еще одном погибшем
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Белгороде число жертв после обстрела ВСУ возросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Несмотря на усилия медицинских работников, спасти его не удалось.

