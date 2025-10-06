В Белгороде погиб второй человек после обстрела ВСУ

Гладков заявил об еще одном погибшем
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
В Белгороде число жертв после обстрела ВСУ возросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Несмотря на усилия медицинских работников, спасти его не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!