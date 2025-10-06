Чиновник пожаловался на «кайфующих» во время СВО украинцев

Глава Николаевской ОВА Ким: украинцы во время конфликта живут «кайфуя»
Жители Украины посещают концерты, несмотря на боевые действия у себя в стране
Украинцы продолжают «кайфовать» даже в условиях боевых действий. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. По его словам, несмотря на конфликт, жители страны посещают рестораны, концерты и караоке-клубы.

«Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — заявил Ким. Его слова приводит telegram-канал «Политика Страны».

Он также отметил разницу между жизнью в прифронтовых районах, например, в Херсоне, и в тыловых городах, таких как Тернополь. По его словам, жители разных регионов сталкиваются с разными проблемами, что отражается на их повседневной жизни и отношении к военным событиям.

Ранее газета «Комсомольская правда» писала, что жителей Украины заставляют посещать похороны ликвидированных боевиков, независимо от их желания. По информации издания, главам сел сообщают дату и время похорон через чат, и они обязаны оповестить односельчан о необходимости явки. Граждан также требуют брать с собой флаги и приводить детей на похороны, передает RT.

