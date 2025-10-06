На Украине назвали новые сроки окончания конфликта

Глава Николаевской ОВА Ким: конфликт на Украине закончится в течение года
Конфликт закончится мирным договором, считает Виталий Ким
Конфликт закончится мирным договором, считает Виталий Ким
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт России и Украине будет урегулирован в период от двух месяцев до года. Прогноз сделал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. 

«Можно просто прекратить стрельбу и ничего не подписывать, все хотят какого-то документа, в котором будут прописаны условия завершения [конфликта]. Поэтому завершение [конфликта] дипломатическим путем вполне возможно. Мой личный прогноз — это произойдет в диапазоне от двух месяцев до года», — поделился Ким с изданием «Главком». 

Чиновник также пожаловался на «кайфующих» во время СВО украинцев. Он обратил внимание, как живут люди в секторе Газа, Афганистане и Украине в условиях конфликта. » Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным», — посетовал Ким. 

