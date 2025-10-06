Нобелевская премия мира: что это такое и причем тут Трамп

На этой неделе проходит награждение лауреатов Нобелевской премии 2025 года, в которой участвуют ученые из разных научных номинаций. Имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года будет объявлено 10 октября. Получение этой премии приносит не только крупные деньги, но и всемирную известность. Эта одна из самых ожидаемых и дискуссионных наград ежегодно привлекает внимание всего мира. Присуждение награды повышает авторитет лауреата, а также влияние в международной политике и общественной жизни.
В этом году в списке потенциальных претендентов фигурирует президент США Дональд Трамп, кандидатуру которого подтвердил Financial Times (FT). Уточняется, что он номинирован за свои усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа. В числе поддерживающих кандидатуру президента и лидеры других стран. Среди них Армения, Азербайджан, Пакистан, Израиль и другие. Кто еще выдвинул кандидатуру лидера Соединенных штатов и есть у него шансы — в материале URA.RU.
Что представляет из себя Нобелевская премия мира
Нобелевская премия мира — самая известная награда за миротворчество и гуманитарную деятельность. За всю историю ее вручали 105 раз, а лауреатами стали 111 человек и 28 организаций. Торжественная церемония проходит каждый год 10 декабря в Осло, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля, где победитель получает медаль, диплом и денежный приз.
Выдвигать на премию могут определенные категории лиц. Среди них — члены парламентов и правительств разных стран, университетские профессора, руководители исследовательских институтов, изучающих проблемы мира, и судьи Международного суда ООН. Кроме того, в этот список входят прошлые лауреаты премии, действующие и бывшие члены Нобелевского комитета, а также представители таких организаций, как Международный женский союз за мир и свободу.
Что дает премия мира
Для победителя эта премия является не только крупной суммой денег, но и всемирное признание. Она значительно усиливает авторитет лауреата и открывает новые возможности для влияния на международную политику и развитие собственных инициатив.
Размер премии не фиксирован и зависит от доходов Нобелевского фонда. Он может делиться между несколькими победителями и колебаться от финансовых результатов. Максимальным размером может быть около 1,4 миллиона долларов. Денежный приз перечисляется лауреату после торжественной церемонии вручения.
Присуждение Нобелевской премии обсуждалось еще в 2019
Дональду Трампу впервые предложили присудить Нобелевскую премию мира в 2019 году. С такой инициативой выступил тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ после завершения первого в истории саммита между США и КНДР, который прошел в Сингапуре, пишет РБК.
Вопрос о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира обсуждался из-за его роли в организации переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Синдзо Абэ направил официальное письмо в Нобелевский комитет, в котором отметил вклад американского президента в снижение напряженности на Корейском полуострове. Отмечается, что решение о поддержке Трампа было принято после консультаций с союзниками и экспертами по вопросам безопасности.
Пакистан выдвинул кандидатуру Трампа
Правительство Пакистана официально выдвинуло кандидатуру президента США на получение Нобелевской премии мира 2026 года за посредническую роль в урегулировании конфликта и предотвращении эскалации на линии контроля между Индией и Пакистаном. Вслед за этим, спустя несколько дней, аналогичную инициативу поддержал член Палаты представителей США, республиканец Бадди Картер, направив рекомендательное письмо в Нобелевский комитет.
По информации The New York Times, после получения поддержки Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время беседы американский лидер намекнул, что индийская сторона также могла бы предложить его кандидатуру на премию мира.
Восемь лидеров стран поддерживают кандидатуру американского лидера
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет также выдвинул кандидатуру американского лидера на Нобелевскую премию. Премьер Камбоджи отметил вклад Трампа в урегулирование приграничного конфликта Камбоджи и Таиланда, а также его роль в снижении напряженности в нестабильных регионов мира.
Предложение камбоджийской стороны не осталось незамеченным. В августе Белый дом опубликовал перечень иностранных лидеров, публично поддержавших кандидатуру Трампа на престижную награду. В числе тех, кто высказался в пользу его номинации, оказались президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, представители правительства Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.
Трампа номинируют на премию мира
По информации Financial Times, Дональд Трамп может быть номинирован на награду за свои усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа. Президент США намерен добиться прекращения боевых действий к 7 октября 2025 года — ко второй годовщине атаки ХАМАС на Израиль.
