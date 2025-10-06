Онлифаншицы задолжали бюджету Украины 9,3 млн долларов налогов

Граждане Украины, размещающие контент на платформе OnlyFans, задолжали бюджету страны 384,7 млн грн (9,3 млн долларов) налогов, следует из базы данных Государственной налоговой службы Украины. Задолженность образовалась за 2020–2022 годы и касается налоговых резидентов, не уплативших налоги с доходов от владельца сервиса Fenix International Ltd.
«В ходе отработки предоставленной информации начиная с 02.10.2024 и по состоянию на 01.09.2025 общая сумма налогового долга, который возник у физических лиц — налоговых резидентов Украины из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd в течение 2020–2022 годов, составляет 384,7 млн грн», — говорится в официальном сообщении налоговой службы. Его приводит украинское издание «Экономическая правда».
Несмотря на то, что создание и распространение порнографического контента на Украине является уголовно наказуемым преступлением по статье 301 УК, служба с октября 2024 года продолжает взыскивать налоги с доходов моделей OnlyFans. Платформа также платит налог на добавленную стоимость за контент, приобретенный украинскими пользователями.
Одна из моделей подала петицию об отмене уголовной ответственности за создание взрослого контента. Она также заявила об уплате 40 млн грн налогов. Петиция набрала более 25 тысяч подписей.
Британский стриминговый сервис OnlyFans приобрел широкую известность как платформа, на которой создатели откровенного контента могут взимать плату со своих подписчиков. Компания удерживает 20% от доходов авторов. Популярность сервиса значительно увеличилась в период пандемии COVID-19. Владельцем OnlyFans выступает компания Fenix International Ltd., все акции которой принадлежат украинско-американскому предпринимателю Леониду Радвинскому. Он стал собственником сервиса в 2018 году.
В 2024 году OnlyFans перечислил в государственный бюджет Украины сумму, превышающую один миллион долларов. Годом ранее платеж составил 1 273 000 долларов. В то же время, по итогам прошлого года, международные технологические компании перевели почти 34,5 миллиона долларов в украинский бюджет. Согласно данным комитета Верховной рады, в 2024 году доходы от OnlyFans задекларировали 350 украинских моделей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.