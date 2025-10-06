Генштаб ВСУ создает новый род войск

На Украине создадут кибервойска
На Украине создадут кибервойска Фото:

В Вооруженных силах Украины появятся подразделения кибербобьбы с противниками. Создание нового рода войск обсудят 7 октября. 

«7 октября 2025 года в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 „О Киберсилах Вооруженных Сил Украины“», — передает генштаб ВСУ. В проекте закона принимали участия специалисты ВСУ.

По задумке авторов, на Украине появятся киберсилы в киберпространстве для борьбы с противниками. Проект по созданию виртуальных войск готовили с 2024 года. О планах создать новую силу Владимир Зеленский говорил еще до российской спецоперации — в 2021 году.

