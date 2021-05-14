Зеленский готовится создать на Украине кибервойска

В ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ о создании в стране кибервойск. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в прямом эфире.
«Могу сказать, что это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента», — цитируют его «Известия».
Ранее Зеленский ввел санкции против криминальных авторитетов. В список воров в законе попали 557 человек.
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