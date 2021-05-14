14 мая 2021

Зеленский готовится создать на Украине кибервойска

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, робот, терминатор, андроид, киборг
На Украине планируют создать новый род войск — кибервойска. Фото:

В ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский подпишет указ о создании в стране кибервойск. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в прямом эфире.

«Могу сказать, что это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента», — цитируют его «Известия».

Ранее Зеленский ввел санкции против криминальных авторитетов. В список воров в законе попали 557 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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