Самое большое суперлуние в 2025 году: появились первые кадры удивительного космического явления

Осеннее суперлуние россияне смогут наблюдать две ночи подряд
Суперлуние — это астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны с Землей
В октябре 2025 года жителей России ждет удивительное астрономическое явление — суперлуние (также называется «Урожайной луной»), когда полная Луна максимально приблизится к Земле. Этот термин не является научным и впервые появился в 1979 году в журнале гороскопов, он точно описывает впечатляющее зрелище — Луна будет казаться на 13% больше и на 25% ярче, чем обычно. О том, когда и как выглядит это особенное явление — в материале URA.RU.

Наблюдать первое осеннее суперлуние можно будет две ночи подряд — с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября. Пик полнолуния наступит 7 октября в 06:47 по московскому времени, но для центральных регионов России обе ночи будут одинаково благоприятны для наблюдений. Чтобы найти Луну на небе, достаточно после захода Солнца посмотреть на противоположную сторону горизонта — спутник Земли будет хорошо виден невооруженным глазом без специального оборудования.

Это явление станет началом целой серии суперлуний — следующие ожидаются 5 ноября и 4 декабря, а завершится цикл 3 января 2026 года. Для фотографов это прекрасная возможность запечатлеть Луну низко над горизонтом, когда ее увеличенный размер особенно эффектно смотрится на фоне городского пейзажа или природных объектов.

