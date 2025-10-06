После атаки БПЛА тюменский аэропорт Рощино работает в штатном режиме

Задержек вылетов из Тюмени на утро 7 октября нет
новость из сюжетаБеспилотники атаковали Антипинский НПЗ в Тюмени
Воздушная гавань Тюмени на утро 7 октября работает в штатном режиме. Ограничений в работе аэропорта, вызванных атакой беспилотников на Антипинский НПЗ, нет.
«Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе Рощино. Согласно данным онлайн-табло, задержки и переносы рейсов из Тюмени отсутствуют.
На утро 7 октября задержан лишь один борт из Белоярского (ХМАО) в Тюмень. Его перенос связан с технической неисправностью самолета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!