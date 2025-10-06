06 октября 2025

После атаки БПЛА тюменский аэропорт Рощино работает в штатном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержек вылетов из Тюмени на утро 7 октября нет
Задержек вылетов из Тюмени на утро 7 октября нет Фото:
новость из сюжета
Беспилотники атаковали Антипинский НПЗ в Тюмени

Воздушная гавань Тюмени на утро 7 октября работает в штатном режиме. Ограничений в работе аэропорта, вызванных атакой беспилотников на Антипинский НПЗ, нет.

«Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе Рощино. Согласно данным онлайн-табло, задержки и переносы рейсов из Тюмени отсутствуют.

На утро 7 октября задержан лишь один борт из Белоярского (ХМАО) в Тюмень. Его перенос связан с технической неисправностью самолета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушная гавань Тюмени на утро 7 октября работает в штатном режиме. Ограничений в работе аэропорта, вызванных атакой беспилотников на Антипинский НПЗ, нет. «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе Рощино. Согласно данным онлайн-табло, задержки и переносы рейсов из Тюмени отсутствуют. На утро 7 октября задержан лишь один борт из Белоярского (ХМАО) в Тюмень. Его перенос связан с технической неисправностью самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...