Борт прибудет в Тюмень 7 октября в 16:00
Рейс из Белоярского (ХМАО) в Тюмень должен был прибыть 6 октября в 17:25, но был перенесен. Как сообщили в справочной службе Рощино, самолет прилетит днем следующего дня из-за технической неисправности.
Самолет не смог прилететь во время из-за технических проблем
«Рейс Белоярский — Тюмень, время прибытия по расписанию 6 октября 2025 в 17:25, расчетное время — 7 октября 2025 в 16:00. Причина задержки — позднее прибытие самолета по технической причине», — сообщили URA.RUв справочной службе тюменской авиагавани. Таким образом общая задержка составляет 22 часа и 35 минут.
