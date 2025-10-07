Челябинский губернатор Текслер позвал молодежь участвовать в этнографическом диктанте

Молодежь Челябинской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте, который будет проводиться по всей России в наачале ноября. Поддержать проведение мероприятия в регионе призвал губернатор Алексей Текслер на заседании Совета по реализации государственной национальной политики.
«Поручено оказать поддержку проведению и широкому участию молодежи в X Всероссийской просветительской акции „Большой этнографический диктант“. Мероприятие пройдет в России и ряде зарубежных стран с 1 по 8 ноября», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
В начале совещания Текслер выделил основные направления реализации государственной национальной политики в регионе. Он подчеркнул, что взаимодействие с Федеральным агентством по делам национальностей сохраняется на высоком уровне: в текущем году в области были организованы крупные мероприятия, включая окружной обучающий семинар, а также реализуется пилотный проект по социокультурной адаптации мигрантов. Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Дом народов России».
Челябинская область заняла лидирующую позицию по объемам федеральной поддержки на 2026 год, пройдя конкурсный отбор на получение единой субсидии для проведения мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и развитие этнокультурного многообразия народов страны. Губернатор отметил, что муниципальные образования продолжают получать поддержку в сфере национальной политики и все чаще применяют механизмы софинансирования. Так, на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия» от региона поступило 20 заявок, что позволило области занять второе место в стране.
Глава региона призвал шире использовать возможности областного и федерального финансирования. Кроме того, он обратил особое внимание на необходимость системной работы по предотвращению экстремизма и снижению рисков для этноконфессионального мира и согласия. Также участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся создания механизмов вовлечения работодателей, использующих труд иностранных граждан, в процессы их легализации и социокультурной адаптации работников.
