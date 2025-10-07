Челябинка вышла в финал конкурса красоты среди офисных сотрудниц

Администратор VenoClinica из Челябинска Александра Долгова прошла в финал всероссийского конкурса красоты «Мисс Офис». Об этом сообщили на официальном сайте проекта.
«По итогам интернет-голосования 30 участниц прошли в финал. Теперь их ждет борьба за главный титул, роскошную корону и 3 000 000 рублей в финале конкурса», — рассказали организаторы.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинка Полина Лавренюк вошла в топ-10 конкурса «Мисс Россия — 2025». Всего в финале участвовали 50 девушек со всей страны. Участие в престижном проекте уже принесло первые результаты — девушке поступают предложения о сотрудничестве. Сейчас модель возвращается к учебе в МГУ, параллельно рассматривая новые профессиональные возможности.
