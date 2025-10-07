Словакия частично поможет Украине с техникой

Словакия не будет отправлять оружие Украине, но продолжит предоставлять технику для разминирования территорий. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток, возглавляющий партию Hlas-SD («Голос — социальная демократия»), входящую в правящую коалицию.
«Позиция Словакии не меняется, никакого оружия мы посылать на Украину не будем, туда отправлена техника для разминирования», — сказал Шутай-Эшток на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале партии Hlas-SD. Словацкая помощь Украине теперь будет сосредоточена на гуманитарных и инженерных аспектах. Речь идет о бесплатной передаче пяти машин для разминирования Bozena, а также инженерной и строительной техники, средств медицинской эвакуации. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
Осенью 2023 года, новое правительство Словакии под руководством Роберта Фицо решило отказаться от отправки очередного пакета военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро. Этот пакет включал преимущественно боеприпасы и должен был стать 14-м по счету с начала конфликта. С 2022 года Словакия уже предоставила Украине оружие, боеприпасы и технику на сумму около 700 миллионов евро.
Ранее Словакия и Украина достигли договоренности о проведении межправительственных переговоров, которые назначены на 17 октября. Перед проведением официальных переговоров на уровне правительств, представители ряда министерств обеих стран проведут двусторонние консультации.
