Словакия проведет переговоры с Украиной

Словакия и Украина договорились провести переговоры на уровне правительств 17 октября. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Мы говорили, что некоторые министры должны встретиться в двустороннем порядке, прежде чем правительство сможет провести переговоры», — рассказал Фицо, передает издание Aktuality. Встреча пройдет в словацком городе Михаловце. В рамках подготовки к предстоящей встрече на уровне правительств, министр обороны Словакии Роберт Калиняк посетил Украину.
Словакия в последние месяцы занимает одну из наиболее скептических позиций в Евросоюзе по вопросу членства Украины в ЕС. 7 октября Словакия объявила о 14-м пакете военной помощи Украине, в который вошли инженерная и противоминная техника.
