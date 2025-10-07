Подумайте сто раз: МИД России сделал предупреждение ЕК, стремящейся украсть активы РФ

МИД РФ: планы ЕС по активам РФ являются попыткой кражи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД РФ предупредил ЕС о последствиях кражи российских активов
МИД РФ предупредил ЕС о последствиях кражи российских активов Фото:

Планы Еврокомиссии выделить Украине кредит за счет замороженных российских активов являются попыткой кражи собственности РФ. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, предупредив Брюссель о серьезных последствиях.

«Это не какие-то планы передать[активы Украине], это просто уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву. И как сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков, у нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают сто раз, прежде чем сделать свои необдуманные действия», — заявил Дмитрий Биричевский, передает ТАСС. Таким образом российская дипломатия ответила на инициативу ЕС о создании так называемого «репарационного кредита» для Киева. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предупреждал о наличии у России инструментов для ответа на такие шаги.

Ранее план ЕС по изъятию российских активов для помощи Украине столкнулся с системным сбоем. В Брюсселе не могут придумать схему, которая позволила бы одновременно конфисковать средства и сохранить получаемые от их реинвестирования проценты, что тормозит вынесение formalных предложений странам-участницам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Планы Еврокомиссии выделить Украине кредит за счет замороженных российских активов являются попыткой кражи собственности РФ. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, предупредив Брюссель о серьезных последствиях. «Это не какие-то планы передать[активы Украине], это просто уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву. И как сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков, у нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают сто раз, прежде чем сделать свои необдуманные действия», — заявил Дмитрий Биричевский, передает ТАСС. Таким образом российская дипломатия ответила на инициативу ЕС о создании так называемого «репарационного кредита» для Киева. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предупреждал о наличии у России инструментов для ответа на такие шаги. Ранее план ЕС по изъятию российских активов для помощи Украине столкнулся с системным сбоем. В Брюсселе не могут придумать схему, которая позволила бы одновременно конфисковать средства и сохранить получаемые от их реинвестирования проценты, что тормозит вынесение formalных предложений странам-участницам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...