Планы Еврокомиссии выделить Украине кредит за счет замороженных российских активов являются попыткой кражи собственности РФ. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, предупредив Брюссель о серьезных последствиях.
«Это не какие-то планы передать[активы Украине], это просто уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву. И как сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков, у нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают сто раз, прежде чем сделать свои необдуманные действия», — заявил Дмитрий Биричевский, передает ТАСС. Таким образом российская дипломатия ответила на инициативу ЕС о создании так называемого «репарационного кредита» для Киева. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также предупреждал о наличии у России инструментов для ответа на такие шаги.
Ранее план ЕС по изъятию российских активов для помощи Украине столкнулся с системным сбоем. В Брюсселе не могут придумать схему, которая позволила бы одновременно конфисковать средства и сохранить получаемые от их реинвестирования проценты, что тормозит вынесение formalных предложений странам-участницам.
