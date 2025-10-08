В Минобороны Словакии исключили военную помощь Украине

Подписанное в Киеве соглашение не предполагает поставок оружия или боеприпасов, поскольку Словакия продолжает курс на прекращение военной поддержки Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр обороны страны Роберт Калиняк.
«В рамках этого соглашения я решительно исключаю любой военный тип помощи. Это касается боеприпасов и оружия», — подчеркнул Калиняк на пресс-конференции, которую вело Словацкое телевидение.
Он напомнил, что с приходом к власти правительства Роберта Фицо в 2023 году официальные военные поставки из государственных резервов были полностью прекращены и эта позиция остается неизменной. Передача Украине машин для разминирования Bozena, о которой ранее сообщил украинский министр Денис Шмыгаль, была охарактеризована словацким политиком как гуманитарная акция для помощи гражданскому населению. Согласно договоренностям, Словакия бесплатно предоставит Украине пять таких машин, а также инженерную технику и средства медэвакуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.