На Мелони подали иск в МУС за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа

В Международный уголовный суд (МУС) поступил иск против премьер-министра Италии Джорджи Мелони, министра обороны Гуидо Крозетто, главы МИД и вице-премьера Антонио Таяни, а также генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани. Их подозревают в возможном соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на заявление самой Мелони.
«На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения», — приводит слова премьера La Repubblica. Она подчеркнула, что считает ситуацию беспрецедентной и недопустимой с точки зрения международного права.
Обвинения против итальянских чиновников и руководителя Leonardo появились на фоне обострения конфликта в секторе Газа и разногласий в международном сообществе по поводу квалификации происходящего как геноцида. Ранее независимая комиссия ООН признала действия Израиля геноцидом, однако ряд стран, включая Францию, отказались давать такую оценку, подчеркнув, что решение должны принимать суды, а не политики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.