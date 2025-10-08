Временные ограничения ввели сразу в двух аэропортах

Временные ограничения введены в двух аэропортах
В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Нижний Новгород и Ставрополь. Об этом сообщает представитель Росавиации в своем telegram-канале.
«Аэропорты Нижнего Новгорода („Стригино“), Ставрополь („Шпаковское“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.
