Временные ограничения ввели сразу в двух аэропортах

Временные ограничения введены в аэропорту Нижний Новгород и Ставрополь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временные ограничения введены в двух аэропортах
Временные ограничения введены в двух аэропортах Фото:

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Нижний Новгород и Ставрополь. Об этом сообщает представитель Росавиации в своем telegram-канале.

«Аэропорты Нижнего Новгорода („Стригино“), Ставрополь („Шпаковское“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропортах Нижний Новгород и Ставрополь. Об этом сообщает представитель Росавиации в своем telegram-канале. «Аэропорты Нижнего Новгорода („Стригино“), Ставрополь („Шпаковское“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...