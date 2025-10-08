Присутствует сильная обеспокоенность в связи с участившимися случаями полетов беспилотников над производственными мощностями бельгийского дочернего предприятия французского военно-промышленного концерна Thales. Об этом рассказал региональный директор Thales Belgium Ален Кеврен.
«Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад», — передает слова Кеврена издание Politico. Сообщалось, что компания предприняла значительные усилия по установке систем обнаружения БПЛА на своих объектах, однако количество инцидентов продолжает расти.
Ситуация развивается на фоне планов компании по значительному увеличению производства неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275. Как указывало издание, Thales Belgium намерена удвоить выпуск этой продукции до 70 тысяч единиц в течение следующих нескольких лет при сохранении текущего спроса.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя аналогичные заявления о нарушении воздушного пространства, характеризовал их как безосновательные. Подчеркивалось, что Россия рассматривает поставки западного вооружения Украине как фактор, препятствующий урегулированию и углубляющий вовлеченность стран НАТО в конфликт.
