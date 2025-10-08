Россияне столкнулись с нашествием медведей

В России зафиксирован резкий рост числа нападений медведей на людей и выходов диких животных к населенным пунктам в 2025 году. Особенно сложная ситуация складывается на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и даже в южных регионах страны, сообщают эксперты.
«По сути дела, мы живем в стране медведей, то, что они выходят к нам, нормально, периодически это случается. В этом году медведей чуть больше, чем в прошлом году, просто потому что в лесу неурожай», — пояснила заместитель директора кавказского биосферного заповедника имени Шапошникова Ольга Пегова. Цитата по РЕН.ТВ.
Основной причиной участившихся выходов хищников к городам и поселкам эксперты называют неурожай кормовой базы в лесах. Хищники все чаще появляются возле мусорных контейнеров, на парковках кафе, у железнодорожных станций, а также на школьных стадионах, где фиксируются случаи нападения на людей.
По информации члена ученого совета сочинского географического общества Анатолия Кудактина, ежегодно в стране происходит более шести тысяч нападений медведей на людей, причем большинство из них не спровоцированы. Число таких инцидентов продолжает расти. В ряде регионов, например на Сахалине, власти вынуждены включать сирены при появлении диких животных в населенных пунктах. В Иркутской области местные жители пытаются уговорами заставить зверей уйти, а в Краснодарском крае устанавливаются специальные предупреждающие таблички.
Эксперты отмечают, что количество медведей в России превысило 300 тысяч особей, при этом самая высокая плотность наблюдается на Сахалине, а наибольшее число зарегистрировано в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Якутии. Среди предлагаемых мер специалисты обсуждают увеличение квот на отстрел, внедрение зарубежного опыта — организацию специальных отрядов ловцов и обучение местных жителей правилам поведения при встрече с хищниками. Однако многие подчеркивают, что в условиях роста числа контактов между людьми и дикими животными избежать подобных ситуаций становится все сложнее.
В Японии создают целые отряды медвежьих ловцов, учат, как вести себя рядом. В Италии популярны курсы по применению перцового спрея, в Болгарии дома окружают электрическими заборами.
