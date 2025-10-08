В Петербурге застрелили известного архитектора на глазах у дочери

В Санкт-Петербурге после пожара в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, инцидент произошел вечером 7 октября. Следствие установило, что один из погибших — известный архитектор Александр Супоницкий. Второй мужчина, сосед по дому, застрелил его на глазах дочери, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание 78.ru.
«Супоницкий провожал дочь в школу, когда его убили. Сегодня в девятом часу утра они вышли из своей квартиры на третьем этаже, около лифта их встретил незнакомец. Прозвучало два выстрела, девочка закричала и побежала обратно в квартиру — мама сразу же открыла дверь. После этого убийца спустился в апартаменты на втором этаже и устроил пожар. Позднее его нашли с огнестрельным ранением.» — пишет 78.ru со ссылкой на источник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.