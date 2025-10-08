В Петербурге застрелили известного архитектора на глазах у дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:
новость из сюжета
В центре Петербурга застрелили известного архитектора

В Санкт-Петербурге после пожара в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, инцидент произошел вечером 7 октября. Следствие установило, что один из погибших — известный архитектор Александр Супоницкий. Второй мужчина, сосед по дому, застрелил его на глазах дочери, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание 78.ru.  

«Супоницкий провожал дочь в школу, когда его убили. Сегодня в девятом часу утра они вышли из своей квартиры на третьем этаже, около лифта их встретил незнакомец. Прозвучало два выстрела, девочка закричала и побежала обратно в квартиру — мама сразу же открыла дверь. После этого убийца спустился в апартаменты на втором этаже и устроил пожар. Позднее его нашли с огнестрельным ранением.» — пишет 78.ru со ссылкой на источник. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге после пожара в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, инцидент произошел вечером 7 октября. Следствие установило, что один из погибших — известный архитектор Александр Супоницкий. Второй мужчина, сосед по дому, застрелил его на глазах дочери, после чего покончил с собой. Об этом сообщает издание 78.ru.   «Супоницкий провожал дочь в школу, когда его убили. Сегодня в девятом часу утра они вышли из своей квартиры на третьем этаже, около лифта их встретил незнакомец. Прозвучало два выстрела, девочка закричала и побежала обратно в квартиру — мама сразу же открыла дверь. После этого убийца спустился в апартаменты на втором этаже и устроил пожар. Позднее его нашли с огнестрельным ранением.» — пишет 78.ru со ссылкой на источник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...