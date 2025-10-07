Житель ХМАО купил лотерейный билет за 300 рублей и стал миллионером

Югорчанин выиграл в лотерею семь миллионов рублей
Житель ХМАО выиграл в гослотерею «Рапидо Про» семь миллионов, потратив на билет всего 300 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«В 343231-м тираже лотереи „Рапидо Про“ был разыгран суперприз — 7 000 000 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — сообщили агентству в пресс-службе.
Победитель еще не забрал свои выигрыш. Известно, что он купил лотерейный билет за 300 рублей в мобильном приложении и угадал девять чисел комбинации.
