Shot: убийца архитектора из Петербурга специально заселился в его дом

В Санкт-Петербурге убийца архитектора Александра Супоницкого мог намеренно снять квартиру этажом ниже своей жертвы, чтобы следить за ним. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на соседей дома «Царская столица», где произошло убийство. Трагедия произошла утром 8 октября, когда подозреваемый Константин Козырев подкараулил Супоницкого у лифта и застрелил его на глазах у дочери.
«Константин Козырев поселился у них недавно. Квартиру он снимал на втором этаже, и его редко видели соседи», — приводит слова жильцов telegram-канал. По данным источника, после убийства Козырев вернулся к себе, поджег квартиру и покончил с собой. Отмечается, что возможной причиной преступления стал давний конфликт в строительном бизнесе — оба мужчины работали в этой сфере.
Супоницкий жил с женой и дочерью. Козырев был женат, имел двоих детей и, по данным Shot, ранее привлекался к уголовной ответственности за уклонение от налогов и мошенничество. В частности, его компания не выполнила условия госконтракта на 233 млн рублей и не перечислила 21 млн рублей по другому договору.
Трагедия произошла утром 8 октября в жилом комплексе «Царская столица». По данным следствия, Козырев подкараулил Супоницкого у лифта, застрелил его на глазах у дочери, а затем поджег свою квартиру и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
