Челябинка выжила при падении с огромной высоты

Женщина упала с высоты
Женщина упала с высоты Фото:

В Челябинске на улице Университетская Набережная, 103 женщина выпала из окна квартиры, находящейся на верхних этажах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас за ее жизнь борются врачи.

«Было зарегистрировано заявление о падении человека с высоты. На месте работают сотрудники полиции и медики», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

Причины и высота, с которой женщина упала на асфальт, уточняются. Информация будет дополняться.

