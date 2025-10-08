В МИД РФ оценили идею о выплате Россией репараций Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно оторванными от реальности планы ЕС о выплате Россией репараций Украине. Она подчеркнула, что Брюссель давно занимается «воровством» российских активов.
«Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?» — заявила Мария Захарова в ходе брифинга, комментируя план Еврокомиссии о выделении Украине 140 млрд евро.
По словам дипломата, средства предлагается выделить киевскому режиму как беспроцентный заем, который вряд ли будет возвращен. Условием возврата является требование о выплате Россией репараций Украине, которое Захарова назвала необоснованным. Представитель МИДа также подтвердила, что Брюссель продолжает удерживать доходы от заблокированных российских активов.
Ранее представители МИД РФ уже называли планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине попыткой кражи собственности. В Кремле также предупреждали о наличии у России инструментов для ответа на подобные действия. При этом в Брюсселе столкнулись с трудностями в разработке схемы конфискации, которая позволила бы сохранить доходы от реинвестирования этих средств.
