ЕС не может определиться с кредитами Украине за счет российских активов

На сегодняшний день среди стран-членов Евросоюза отсутствует единство по вопросу предоставления Украине кредита, который может быть сформирован за счет замороженных российских активов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
«Мы работаем над предоставлением репарационного кредита как можно быстрее, но, конечно, его поддерживают пока не все государства-члены, поэтому предстоит еще много работы», — сказала Каллас. Слова прозвучали перед неформальным саммитом глав государств ЕС в Копенгагене.
Еврокомиссия выдвинула инициативу предоставить Украине «репарационный кредит» на сумму 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Данная схема предусматривает, что Киев сможет получить необходимые средства, а их возврат будет осуществлен лишь после поступления репарационных выплат от России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала создать новый «репарационный кредит» для Украины, который должен финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. По ее замыслу, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как Россия выплатит репарации. Однако и это предложение вызвало споры внутри ЕС.
