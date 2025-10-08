Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Также в законопроекте также прописан пункт о том, что после обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники, помогающие в лечебной практике. Выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ в конце августа 2025 года. Подробнее об инициативе — в материале URA.RU.
Госдума приняла новый проект в медсфере
Документом предлагается внести поправки в федеральный закон «Об образовании в РФ». Согласно поправкам, выпускники должны будут три года отработать под руководством наставника в медорганизациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Положение о наставничестве установит Минздрав. Те, кто заключил договор о целевом обучении (ЦО), должны будут работать в организации, указанной в договоре.
Студенты будут отчислены, если в установленный срок не заключат договор о ЦО при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика. А также если они расторгнут договор в одностороннем порядке. Однако у него есть возможность перевестись на платную основу. Если в течение первого года предложения от заказчиков не появятся, студент будет обязан заключить договор на весь период учебы. Если до конца обучения предложения так и не поступят или студент не будет подпадать под критерии заказчиков, с него снимут обязанность заключить договор о ЦО.
«Актуальной задачей для системы здравоохранения является обеспечение ее квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Указанные вопросы обозначены как приоритетные руководством страны», — сказано в пояснительной записке законопроекта.
Санкции за нарушение договора
Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, должны на первом курсе заключить договор о целевом обучении. В случае невыполнения обязательств по договору, они выплачивают компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере. Как указано на сайте Госдумы, аналогичная норма может коснуться и тех, кто учился в учреждениях среднего профессионального образования.
Обязательства студента по договору могут быть приостановлены в случае заключения нового документа с тем же заказчиком по образовательной программе следующего уровня. Такое нововведение будет действовать при переходе из бакалавриата в магистратуру, далее — в ординатуру или на программу ассистентуры-стажировки. Также это будет действовать при окончании освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и переходе на программу подготовки специалистов среднего звена. Если студент и заказчик выполнят обязательства по новому договору, с них снимется ответственность за исполнение всех предыдущих договоров. В противном случае организация или студент понесут ответственность за неисполнение в том числе всех предыдущих договоров.
Программа наставничества
Законопроект также предполагает введение трехлетней программы наставничества для выпускников, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста. В этот период выпускники будут работать в организациях, предоставляющих бесплатную медпомощь. Исключением станут выпускники, которые заключили договор о ЦО, так как они устроятся в организации, закрепленные в их договорах. Когда период наставничества завершится, выпускники будут подлежать периодической аккредитации молодого специалиста. Если наставничества не было или длилось меньше трех лет, они должны будут повторно пройти аккредитацию, а затем принять участие в программе наставничества — до трехлетнего общего срока.
Когда поправки вступят в силу
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. В случае введения поправок требования об обязательном заключении договора о ЦО не будут применяться к студентам-бюджетникам, поступившим до указанной даты. Также они не коснутся поступивших до 1 марта студентов-целевиков, с которыми заказчики расторгли договоры в одностороннем порядке. Нововведения в сфере наставничества не распространятся на тех, кто уже закончил учебу или впервые прошел аккредитацию до 1 марта следующего года.
