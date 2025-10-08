В Минпромторге рассказали, что будет с автокредитами и автолизингом в 2026 году

Финансирование программ льготного автокредитования и автолизинга в России в 2026 году уменьшится по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, ссылаясь на проект федерального бюджета.
«Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение — исходя из текущих бюджетных возможностей», — заявил Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что в бюджете на следующий год на льготные автокредиты предусмотрено 20 миллиардов рублей, на автолизинг — около 17 миллиардов. В 2025 году на эти цели выделено 36 и 27 миллиардов рублей соответственно. По его словам, ко второму чтению бюджета Минпромторг готовит предложения по дополнительному увеличению финансирования.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку на электромобили до 35%, но не более 925 тысяч рублей, на автомобили с ДВС — до 20%, для жителей Дальнего Востока — до 25%. Льготы доступны медикам, педагогам, участникам СВО и их семьям, инвалидам, а также семьям с детьми в ДФО.
С мая 2025 года действует подпрограмма «Семейный автомобиль»: семьи с двумя и более детьми по всей стране могут получить скидку 10% на отечественные машины. Для участников СВО, получивших ранения, предусмотрена скидка 40% на автомобили с ручным управлением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.