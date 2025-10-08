В Минпромторге рассказали, что будет с автокредитами и автолизингом в 2026 году

Алиханов: с 2026 года сократятся программы льготного автокредитования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Алиханова, на льготное автокредитование в бюджете на 2026 год предусмотрено 20 млрд рублей
По словам Алиханова, на льготное автокредитование в бюджете на 2026 год предусмотрено 20 млрд рублей Фото:

Финансирование программ льготного автокредитования и автолизинга в России в 2026 году уменьшится по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, ссылаясь на проект федерального бюджета.

«Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение — исходя из текущих бюджетных возможностей», — заявил Алиханов. Его слова приводит РИА Новости. 

Он отметил, что в бюджете на следующий год на льготные автокредиты предусмотрено 20 миллиардов рублей, на автолизинг — около 17 миллиардов. В 2025 году на эти цели выделено 36 и 27 миллиардов рублей соответственно. По его словам, ко второму чтению бюджета Минпромторг готовит предложения по дополнительному увеличению финансирования.

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку на электромобили до 35%, но не более 925 тысяч рублей, на автомобили с ДВС — до 20%, для жителей Дальнего Востока — до 25%. Льготы доступны медикам, педагогам, участникам СВО и их семьям, инвалидам, а также семьям с детьми в ДФО.

С мая 2025 года действует подпрограмма «Семейный автомобиль»: семьи с двумя и более детьми по всей стране могут получить скидку 10% на отечественные машины. Для участников СВО, получивших ранения, предусмотрена скидка 40% на автомобили с ручным управлением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финансирование программ льготного автокредитования и автолизинга в России в 2026 году уменьшится по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, ссылаясь на проект федерального бюджета. «Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение — исходя из текущих бюджетных возможностей», — заявил Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.  Он отметил, что в бюджете на следующий год на льготные автокредиты предусмотрено 20 миллиардов рублей, на автолизинг — около 17 миллиардов. В 2025 году на эти цели выделено 36 и 27 миллиардов рублей соответственно. По его словам, ко второму чтению бюджета Минпромторг готовит предложения по дополнительному увеличению финансирования. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку на электромобили до 35%, но не более 925 тысяч рублей, на автомобили с ДВС — до 20%, для жителей Дальнего Востока — до 25%. Льготы доступны медикам, педагогам, участникам СВО и их семьям, инвалидам, а также семьям с детьми в ДФО. С мая 2025 года действует подпрограмма «Семейный автомобиль»: семьи с двумя и более детьми по всей стране могут получить скидку 10% на отечественные машины. Для участников СВО, получивших ранения, предусмотрена скидка 40% на автомобили с ручным управлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...