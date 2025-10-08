Совфед найдет способ сократить число разводов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матвиенко поручила проработать меры по сокращению числа разводов в России
Матвиенко поручила проработать меры по сокращению числа разводов в России Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать предложения по сокращению числа разводов в России. Соответствующая инициатива была озвучена сенатором Иваном Евстифеевым на пленарном заседании палаты.

«После увеличения государственной пошлины на расторжение брака мы уже получаем первые данные из регионов, статистика свидетельствует о значительном снижении количества разводов в России. Эта положительная динамика показывает, что материальная мотивация тоже играет определенную роль», — заявил Евстифеев, передает ТАСС.

Среди основных направлений работы — развитие системы досудебного медиативного посредничества при разводах, поддержка программ психологической помощи парам и пропаганда традиционных семейных ценностей. Валентина Матвиенко поддержала инициативу, поручив комитетам по социальной и экономической политике всесторонне проанализировать предложения. «Все разумные предложения учесть в рамках демографической политики», — сказала она. Обсуждение мер по укреплению института семьи происходит на фоне получения первых статистических данных, свидетельствующих о снижении количества разводов после увеличения размера государственной пошлины.

Ранее Валентина Матвиенко уже выступала с инициативами по укреплению института семьи и демографической политике, в частности, предлагала создать в России «мужские консультации» для контроля за репродуктивным здоровьем мужчин и формирование «Демографического спецназа» для поддержки традиционных семейных ценностей. Эти меры направлены на комплексное улучшение демографической ситуации в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать предложения по сокращению числа разводов в России. Соответствующая инициатива была озвучена сенатором Иваном Евстифеевым на пленарном заседании палаты. «После увеличения государственной пошлины на расторжение брака мы уже получаем первые данные из регионов, статистика свидетельствует о значительном снижении количества разводов в России. Эта положительная динамика показывает, что материальная мотивация тоже играет определенную роль», — заявил Евстифеев, передает ТАСС. Среди основных направлений работы — развитие системы досудебного медиативного посредничества при разводах, поддержка программ психологической помощи парам и пропаганда традиционных семейных ценностей. Валентина Матвиенко поддержала инициативу, поручив комитетам по социальной и экономической политике всесторонне проанализировать предложения. «Все разумные предложения учесть в рамках демографической политики», — сказала она. Обсуждение мер по укреплению института семьи происходит на фоне получения первых статистических данных, свидетельствующих о снижении количества разводов после увеличения размера государственной пошлины. Ранее Валентина Матвиенко уже выступала с инициативами по укреплению института семьи и демографической политике, в частности, предлагала создать в России «мужские консультации» для контроля за репродуктивным здоровьем мужчин и формирование «Демографического спецназа» для поддержки традиционных семейных ценностей. Эти меры направлены на комплексное улучшение демографической ситуации в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...