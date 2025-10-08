Совфед найдет способ сократить число разводов в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать предложения по сокращению числа разводов в России. Соответствующая инициатива была озвучена сенатором Иваном Евстифеевым на пленарном заседании палаты.
«После увеличения государственной пошлины на расторжение брака мы уже получаем первые данные из регионов, статистика свидетельствует о значительном снижении количества разводов в России. Эта положительная динамика показывает, что материальная мотивация тоже играет определенную роль», — заявил Евстифеев, передает ТАСС.
Среди основных направлений работы — развитие системы досудебного медиативного посредничества при разводах, поддержка программ психологической помощи парам и пропаганда традиционных семейных ценностей. Валентина Матвиенко поддержала инициативу, поручив комитетам по социальной и экономической политике всесторонне проанализировать предложения. «Все разумные предложения учесть в рамках демографической политики», — сказала она. Обсуждение мер по укреплению института семьи происходит на фоне получения первых статистических данных, свидетельствующих о снижении количества разводов после увеличения размера государственной пошлины.
Ранее Валентина Матвиенко уже выступала с инициативами по укреплению института семьи и демографической политике, в частности, предлагала создать в России «мужские консультации» для контроля за репродуктивным здоровьем мужчин и формирование «Демографического спецназа» для поддержки традиционных семейных ценностей. Эти меры направлены на комплексное улучшение демографической ситуации в стране.
