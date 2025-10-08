США могут передать Украине более опасные ракеты, чем Tomahawk

США могут передать Украине ракеты JASSM, которые представляют больше угрозы для России, чем Tomahawk. Об этом сообщил военный корреспондент Герман Куликовский. По его словам, американские военные располагают тысячами крылатых ракет JASSM и LRASM, которые могут быть поставлены Киеву.
«Реальной угрозой может стать передача вместо „Томагавков“ других ракет — например, JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей), которая имеет шанс быть воспринята без лишних проблем — деэскалация, не „Томагавки“», — заявил Куликовский в telegram-канале «Старше Эдды». По его словам, американцы на сегодня располагают несколькими тысячами ракет типа JASSM и LRASM. Он добавил, что эти ракеты накапливались в течение 25 лет, и у ранних JASSM заканчивается срок хранения.
Военкор отметил, что F-16, которые собирается получить Украина, подходят для применения этих ракет. По оценке Куликовского, передача именно Tomahawk обсуждается скорее в медийном поле, тогда как реальная угроза связана с другими видами вооружений, таким как JASSM.
Ранее обозреватель Тед Снайдер в интервью для журнала The American Conservative сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа вряд ли передаст Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk из-за риска втягивания страны в прямой конфликт с Россией. Он отметил, что продажа данных ракеты была бы «красной линией», которую Трамп не хотел пересекать, и именно поэтому эти ракеты не были проданы НАТО для передачи Украине. Кроме того, запасы ракет в США невелики, и Украина, скорее всего, не получит их в большом количестве, а также не имеет подходящих платформ для их пуска. При этом Трамп заявил, что фактически принял решение по поставкам Tomahawk Киеву, передает RT.
