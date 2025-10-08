Президент Колумбии заявил о дискриминации колумбийских наемников на Украине

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о дискриминационном отношении к колумбийским наемникам на Украине и призвал их немедленно вернуться на родину. Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети.
«Украинцы обращаются с колумбийцами как с низшей расой. Я прошу колумбийских наемников, которых привозят управляемые из Майами компании и которых используют как пушечное мясо, немедленно вернуться домой», — написал Петро, передает ТАСС.
Обращение президента последовало после сообщений колумбийского журнала Semana о том, что 40 колумбийских наемников в составе ВСУ пожаловались на нарушение контрактов и невозможность покинуть Украину. Военнослужащие обратились к властям Колумбии с просьбой обеспечить их безопасность.
По оценкам издания, в боевых действиях на Украине могли участвовать более 1 тысячи граждан Колумбии. Сообщается, что не менее 300 из них погибли, десятки числятся пропавшими без вести. Официальный Богот? неоднократно заявлял о непризнании участия своих граждан в зарубежных вооруженных конфликтах и рассматривает такую деятельность как противозаконную.
Это не первое подобное заявление Густаво Петро: ранее, в июле 2025 года, он уже призывал колумбийских наемников покинуть Украину после сообщений о задержании 35 граждан Колумбии. Тогда же сообщалось, что около 60% колумбийских наемников погибают в боях, а российский суд приговорил одного из них к 28 годам колонии.
