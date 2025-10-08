Президент Колумбии обратился к Зеленскому из-за плохого отношения к наемникам

Президент Колумбии Густаво Петро призвал колумбийских наемников немедленно покинуть Украину, заявив, что к ним относятся как к «низшей расе» и используют в качестве «пушечного мяса». Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети, комментируя сообщения о задержании на Украине 35 колумбийских военных.
«Украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе. Я призываю колумбийских наемников, которых используют как пушечное мясо и направляют компании из Майами, немедленно вернуться в свою страну», — написал Петро, передает РБК.
По данным колумбийских СМИ, группа из 35-40 военных обратилась к президенту с просьбой помочь им вернуться на родину после отказа подписать новый контракт. Один из наемников сообщил, что, несмотря на официальное разрешение на выезд, покинуть Украину не может.
The Wall Street Journal ранее называла Колумбию «золотой жилой» для вербовщиков наемников. В июне российский суд приговорил гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса к 28 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
Ранее сообщалось, что около 60% колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ, погибают, а всего в рядах украинской армии погибло не менее 303 граждан Колумбии. По данным правозащитников, иностранные вербовщики обещают высокие зарплаты и льготы, однако на практике наемники сталкиваются с тяжелыми условиями и высоким риском для жизни, что приводит к сокращению числа желающих участвовать в конфликте.
