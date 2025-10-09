Чехия стала продавать популярные российские автомобили несмотря на санкции

Shot: Чехия возобновила продажи LADA Niva, несмотря на санкции против России
Автомобиль «Нива Легенда» без пробега можно купить в Чехии за 1,7 млн рублей, указано в посте
Автомобиль «Нива Легенда» без пробега можно купить в Чехии за 1,7 млн рублей, указано в посте

В Чехии снова стали продавать российские автомобили. В частности, на рынок вернулся популярный внедорожник LADA Niva. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«По нашей информации, „Нива“ вернулась на чешский рынок, несмотря на антироссийские санкции», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что без кондиционера автомобиль продается примерно за 1,7 млн рублей (или 418 тысяч крон), что на 500 тысяч рублей дороже, чем в России. Самая дорогая из версий автомобиля, «Нива Тревел», продается в Чехии за 2 млн рублей. Отмечается, что сами автомобили новые и без пробега.

Ранее в России наблюдалось снижение цен на автомобили с пробегом, в том числе на LADA 4x4 (Нива), которая подешевела почти на 12% в Челябинской области и продавалась в среднем за 285 тысяч рублей. На этом фоне возвращение LADA Niva на чешский рынок сопровождается заметной разницей в стоимости: в Чехии автомобиль стоит в несколько раз дороже, чем на российском рынке.

