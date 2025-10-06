У челябинских дилеров обвалились цены на подержанные популярные автомобили

У челябинских дилеров падают цены на популярные автомобили с пробегом. В регионе такие машины подешевели в среднем на 1,4%. Цены на некоторые авто снизились до 12%. Средняя цена машин достигла 680 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В Челябинской области в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом автомобили подешевели на 1,4%. При этом средняя цена авто достигла 680 000 рублей», — сообщил в пресс-службе.
Сильнее всего цены снизились на автомобили марок Chery (-11,9%, до 1 100 000 рублей), Hyundai (-5,5%, до 850 000 рублей), Nissan (-5,1%, до 750 000 рублей), LADA (-5%, до 285 тысяч рублей), Kia (-4,3%, до 1 100 000 рублей) и Daewoo (-4,3%, до 180 000 рублей). Также подешевели автомобили марок Renault Logan (-14,9%), LADA 4x4 (Нива) (-11,7%) и LADA 2114 Samara (-10,5%).
В сравнении с первым кварталом более чем на 8% уменьшилась стоимость Toyota RAV4 (-9,6%), LADA Kalina (-9,5%), Hyundai Solaris (-8,4%), LADA Largus (-8,3%) и Kia Rio (-8,2%). В целом по стране средняя цена автомобилей с пробегом оказалась на 3% ниже, чем осенью прошлого года.
