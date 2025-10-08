08 октября 2025

Школьников Краснокамска отправили по домам из-за угроз о нападении

Минтербез: в школах Краснокамска остановили учебных процесс из-за угроз теракта
Неизвестный грозился устроить теракт
Неизвестный грозился устроить теракт

В одном из telegram-каналов были обнаружены сообщения с угрозами совершения противоправных действий в образовательных учреждениях Краснокамска (Пермский край). Оперативные службы уведомлены о происшествии, в настоящее время проводится проверка.

«С целью обеспечения безопасности учащихся и персонала учебный процесс временно приостановлен. Видеозаписи, связанные с данным инцидентом, переданы в правоохранительные органы для установления личности подозреваемого», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале. 

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестный создал канал в мессенджере. Там он писал о намерениях устроить теракт в учебных заведениях города. 

