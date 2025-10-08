Школьников Краснокамска отправили по домам из-за угроз о нападении

В одном из telegram-каналов были обнаружены сообщения с угрозами совершения противоправных действий в образовательных учреждениях Краснокамска (Пермский край). Оперативные службы уведомлены о происшествии, в настоящее время проводится проверка.
«С целью обеспечения безопасности учащихся и персонала учебный процесс временно приостановлен. Видеозаписи, связанные с данным инцидентом, переданы в правоохранительные органы для установления личности подозреваемого», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что неизвестный создал канал в мессенджере. Там он писал о намерениях устроить теракт в учебных заведениях города.
