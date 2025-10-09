Путин сообщил Алиеву о компенсациях из-за крушения азербайджанского самолета

Россия готова сделать все необходимое для оказания помощи и выплаты компенсаций в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Россия сделает все, что требуется в таких трагических случаях, как крушение самолета AZAL», — сказал Путин. Трансляция переговоров доступна на канале Tv Musavat. Президент РФ заверил, что будет проведена правовая оценка действий каждого, кто мог быть причастен к инциденту или принятию решений, приведших к крушению самолета. Ильхам Алиев выразил благодарность Владимиру Путину за предоставленную информацию по делу. В ходе беседы Путин сообщил Алиеву, что о причинах катастрофы его проинформировали позавчера.
Ранее Владимир Путин сообщил, что экипажу самолета авиакомпании AZAL предлагалась возможность приземлиться в Махачкале до происшествия. Согласно его заявлению, в день трагического инцидента было зафиксировано появление трех украинских БПЛА, которые пересекли государственную границу РФ. Две ракеты, выпущенные системой ПВО, не поразили самолет непосредственно. Взрыв произошел на расстоянии нескольких метров от воздушного судна. Помимо этого, Президент Путин подчеркнул активное содействие, оказываемое Российской Федерацией в рамках расследования причин и обстоятельств данного авиационного происшествия.
