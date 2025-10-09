Путин: экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкалке

Экипаж самолета AZAL решил лететь на место базирования, заявил Путин
новость из сюжетаПутин приехал в Таджикистан с государственным визитом
Самолету AZAL было предложено приземлиться в Махачкале до трагедии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главной Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Экипажу самолета AZAL было предложено совершить посадку в Махачкалке, но они решили идти в аэропорт базирования», — заявил Путин. Его слова приводит РИА Новости.
