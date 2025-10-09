Алиев снова поздравил Путина с днем рождения

В рамках официальной встречи, состоявшейся в Душанбе, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев снова поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Путин праздновал его 7 октября.
В ходе беседы глава Азербайджана выразил наилучшие пожелания лично Владимиру Путину, а также дружественному народу Российской Федерации, подчеркнув традиционно теплые и конструктивные отношения между двумя странами. Данный жест стал подтверждением глубокого уважения и стремления к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.
