Раскрыта горькая правда о китайских туристах в России

Безвизовый режим между Россией и Китаем приносит больше выгод российской стороне из-за низкого интереса китайских туристов к посещению РФ. Такое мнение в эфире высказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.
«Китайцы привыкли ездить группами, и мы для них сейчас дорогая страна. У нас очень дорогой рубль сейчас, очень дорогой. Есть масса недорогих стран, тот же Таиланд, Вьетнам, Индонезия, куда они едут охотно за копейки. Если брать Россию, то китайцы охотно едут во Владивосток или Благовещенск, потому что тут у них копеечная дорога», — пояснил эксперт для радио Sputnik.
По словам Мкртчяна, Россия остается дорогой страной для китайских туристов, привыкших к бюджетному отдыху. Также сдерживающим фактором является недостаточное количество качественных отелей на Дальнем Востоке, куда охотно едут граждане КНР из-за географической близости.
Эксперт отметил, что при полуторамиллиардном населении Китай мог бы направлять в Россию 15-20 миллионов туристов ежегодно. Однако сейчас этот показатель не превышает 1,5 миллиона человек.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о планах расширения безвизового режима с Китаем для увеличения туристического потока и развития экономики. Власти рассчитывают, что такие меры привлекут больше иностранных гостей и повысят качество сервиса, однако эксперты отмечают, что пока интерес китайских туристов к России остается ниже ожидаемого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.