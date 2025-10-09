09 октября 2025

Депутат думы Ханты-Мансийска стал фигурантом уголовного дела

Депутату думы Ханты-Мансийска грозит уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями
Депутату думы Ханты-Мансийска грозит уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями Фото:

После прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата думы Ханты-Мансийска Сергея Андрейченко. Ему вменяют превышение должностных полномочий во время работы на посту генерального директора АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Следственным органом в отношении бывшего руководителя АО „Рыбокомбинат Ханты-Мансийский“ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности) и по статье 160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Результат расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По словам инсайдеров URA.RU, речь идет о депутате думы Ханты-Мансийске Сергее Андрейченко. В 2022-2023 годах он, будучи гендиректором Рыбокомбината, передал часть имущества предприятия (транспорт и прицепы) в собственность крестьянско-фермерского хозяйства, принадлежащего его дочери.

