Снова мощный удар: какой силы будет магнитная буря 11 ноября 2025

Прогноз магнитной активности 11 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Во вторник, 11 ноября 2025 года, Землю накроет сильная магнитная буря с вероятностью 90%, прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии. Такие возмущения способны вызвать головные боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний у метеочувствительных людей. Что происходит на Солнце, какой силы будет завтрашняя буря и как минимизировать ее воздействие на организм — подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность в начале ноября 2025

Первые недели ноября 2025 года оказались периодом заметной солнечной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии, в начале месяца на Солнце фиксировались корональные выбросы массы, которые стали причиной серии геомагнитных возмущений на Земле. Специалисты отмечали периоды повышенной активности 7, 8, 9 и 10 ноября, что типично для осеннего периода, когда светило традиционно демонстрирует усиление процессов.

За последние трое суток, с 8 по 10 ноября, магнитное поле Земли преимущественно сохраняло спокойное состояние, лишь изредка переходя в возбужденное. Согласно графикам изменения геомагнитного индекса Kp для средних широт, максимальные значения в этот период не превышали отметки 3-4 баллов, что соответствует незначительным возмущениям.

По состоянию на утро 10 ноября магнитосфера планеты находится в спокойном режиме с показателем Kp равным 1. Последнее обновление данных произошло в 01:50 московского времени. Однако эта тишина обманчива — прогнозы указывают на резкое изменение ситуации в ближайшие часы.

Что касается солнечных вспышек, то за последние сутки наблюдалась относительно низкая активность. Единственная зафиксированная вспышка класса C произошла ночью 10 ноября — в 01:36 по московскому времени был зарегистрирован выброс уровня C1.77, классифицируемый как обычная вспышка. Всего за сутки произошла лишь одна вспышка класса C и выше, вспышки более мощных классов M и X не наблюдались.

Индекс солнечной активности за последние двое суток находится на умеренном уровне. График демонстрирует небольшие колебания интенсивности излучения, без резких пиков, характерных для периодов сильных вспышечных процессов. Тем не менее даже при невысоких показателях вспышечной активности корональные выбросы, произошедшие ранее, продолжают влиять на околоземное пространство с временной задержкой.

Прогноз магнитной бури 11 ноября 2025

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с Институтом солнечно-земной физики СО РАН прогнозируют на 11 ноября 2025 года магнитную бурю с вероятностью 90%. Это исключительно высокий показатель, который говорит о том, что геомагнитное возмущение практически неизбежно.

Ожидаемая буря классифицируется как уровень G1.7, что соответствует геомагнитному индексу Kp равному 5.67. По международной пятибалльной шкале геомагнитных бурь это попадает в категорию G1 — слабые бури. Однако по расширенной десятибалльной шкале, применяемой российскими специалистами, значение 5.67 приближается к средним показателям и может ощутимо сказаться на самочувствии метеозависимых граждан.

Согласно расчетной таблице вероятности состояния магнитного поля, представленной для средних широт по всемирному времени UTC+00, вероятность именно магнитной бури составляет 90%, в то время как вероятность более слабых геомагнитных возмущений оценивается всего в 10%. Это означает, что специалисты с высокой степенью уверенности ожидают именно бурю, а не просто возмущение магнитосферы.

Прогнозное значение планетарного индекса Ap на 11 ноября составляет 10 единиц, что также указывает на умеренную геомагнитную активность. Для сравнения: на 10 ноября Ap прогнозируется на уровне 12, а на 12 ноября ожидается снижение до 5. Таким образом, пик возмущений приходится именно на сегодняшний и завтрашний день.

График прогноза геомагнитного индекса Kp на трое суток демонстрирует, что максимальная активность магнитной бури придется на дневные и вечерние часы 11 ноября. Регион Москвы окажется в зоне наиболее интенсивного воздействия. Жителям средних широт стоит проявить особую осторожность именно в этот период.

Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 на 11 ноября прогнозируется на уровне 140 единиц, что говорит о продолжении умеренной активности Солнца. Этот показатель останется стабильным и 12 ноября, что может означать сохранение фонового уровня возмущений даже после прохождения основной волны магнитной бури.

Что такое магнитные бури и почему они влияют на человека

Магнитные или геомагнитные бури представляют собой значительные возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой планеты. Когда на Солнце происходят мощные вспышки или корональные выбросы массы, огромное количество заряженных частиц — протонов и электронов — выбрасывается в космическое пространство. Достигая Земли через один-три дня, этот поток солнечной плазмы «встряхивает» защитное магнитное поле нашей планеты.

Интенсивность геомагнитных возмущений измеряется специальными индексами. Наиболее распространенный — планетарный индекс Kp, который оценивается по шкале от 0 до 9. Значения от 5 и выше соответствуют магнитным бурям различной силы. Существует также международная классификация по шкале NOAA, где бури делятся на пять категорий: от G1 (слабые) до G5 (экстремальные).

Механизм воздействия магнитных бурь на живые организмы до конца не изучен, однако статистика убедительно демонстрирует корреляцию между геомагнитными возмущениями и ухудшением самочувствия людей. В периоды бурь увеличивается количество вызовов скорой помощи, растет число гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Медики связывают это с тем, что колебания магнитного поля влияют на вязкость крови, тонус сосудов и нервную систему.

Наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертоники, гипотоники, а также те, кто страдает мигренями, вегетососудистой дистонией и хроническими заболеваниями. У здоровых людей магнитные бури могут вызывать общее недомогание, повышенную утомляемость, раздражительность, нарушения сна и снижение концентрации внимания.

Помимо влияния на здоровье, магнитные бури способны нарушать работу технических систем. Страдают спутниковая связь и навигация, возможны сбои в работе GPS-навигаторов, перебои в радиосвязи. В некоторых случаях сильные бури могут вызывать наводки в линиях электропередач и даже приводить к авариям в энергосистемах, хотя бури уровня G1 обычно не вызывают серьезных технических проблем.

Как снизить влияние магнитной бури на организм

Хотя полностью защититься от воздействия геомагнитных возмущений невозможно, существует ряд мер, которые помогают значительно облегчить состояние в период магнитных бурь. Медики рекомендуют подготовиться заранее, особенно людям из групп риска.

В первую очередь необходимо обеспечить полноценный отдых. В дни магнитных бурь организм испытывает дополнительный стресс, поэтому важно высыпаться — сон должен составлять не менее восьми часов. Рекомендуется ложиться спать раньше обычного и по возможности выделить время для дневного отдыха. Людям с хроническими заболеваниями стоит всегда иметь под рукой необходимые лекарственные препараты.

Физическая активность должна быть умеренной. Не следует перегружать организм интенсивными тренировками, подъемом тяжестей или длительными переходами. Вместо этого полезны спокойные прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика, дыхательные упражнения. Избегайте резких движений и наклонов — они могут спровоцировать головокружение.

Питьевой режим играет важную роль в поддержании нормального состояния. Необходимо пить достаточное количество чистой воды — это помогает поддерживать нормальную вязкость крови и предотвращает образование тромбов. Рекомендуемый объем — не менее двух литров в день, но без фанатизма и с учетом индивидуальных особенностей.

От алкоголя, кофе и энергетических напитков лучше отказаться или существенно сократить их потребление. Эти вещества дополнительно нагружают сердечно-сосудистую систему, которая и так находится под воздействием геомагнитных колебаний. Крепкий чай также следует заменить на травяные настои — ромашку, мяту, мелиссу, которые обладают успокаивающим действием.