Путин: мы не раскрывали полностью, о чем говорили на Аляске

Путин и Трамп договорились подумать над сложными вопросами на базе дискуссии на Аляске, заявил российский лидер
Путин и Трамп договорились подумать над сложными вопросами на базе дискуссии на Аляске, заявил российский лидер

Президент РФ Владимир Путин поделился, что не все, о чем шла речь во время саммита с президентом США Дональдом Трампом было раскрыто. Об этом российский лидер поделился в разговоре с журналистами.

«Мы не открывали полностью о чем шла речь в анкоридже. Мы просто в общих чертах описали, куда двигаться», — рассказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также президент отметил, что они с лидером Штатов договорились о том, что им следует подумать над сложными вопросами на базе дискуссии в Анкоридже.

