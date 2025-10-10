Путин перенес Российско-арабский саммит по своей инициативе

Путин заявил, что не собирается мешать мирному процессу на Ближнем Востоке
Путин заявил, что не собирается мешать мирному процессу на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин по собственной инициативе перенес Российско-арабский саммит, который должен был пройти 15 октября в Москве. Об этом глава государства сообщил на саммите в Душанбе.

«Мы перенесли встречу РФ-ЛАГ (Лига арабских государств, — прим. URA.RU), это была моя инициатива, я не хочу мешать процессу, который сейчас наладился по инициативе на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU.  

Ранее стало известно, что решение о переносе было принято в ходе телефонного разговора между Путиным и действующим председателем саммита Лиги арабских государств, премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе беседы стороны сошлись во мнении, что приглашенным лидерам арабских государств в текущей ситуации затруднительно лично прибыть в Москву из-за начавшегося процесса нормализации ситуации в секторе Газе, в котором участвуют США. Согласно заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, рабочая группа рассматривает возможность проведения саммита в ноябре 2025 года, подготовка к мероприятию продолжается. 

Российско-арабский саммит должен был стать первой встречей в таком формате. В мае 2025 года Владимир Путин направил приглашения лидерам 22 государств — членов ЛАГ. Тогда российский президент выражал уверенность, что саммит станет новой вехой в развитии многопланового сотрудничества и укрепит усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Большинство приглашенных лидеров подтвердили готовность принять участие во встрече.

