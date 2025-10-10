Путин перенес Российско-арабский саммит по своей инициативе

Президент России Владимир Путин по собственной инициативе перенес Российско-арабский саммит, который должен был пройти 15 октября в Москве. Об этом глава государства сообщил на саммите в Душанбе.
«Мы перенесли встречу РФ-ЛАГ (Лига арабских государств, — прим. URA.RU), это была моя инициатива, я не хочу мешать процессу, который сейчас наладился по инициативе на Ближнем Востоке», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что решение о переносе было принято в ходе телефонного разговора между Путиным и действующим председателем саммита Лиги арабских государств, премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе беседы стороны сошлись во мнении, что приглашенным лидерам арабских государств в текущей ситуации затруднительно лично прибыть в Москву из-за начавшегося процесса нормализации ситуации в секторе Газе, в котором участвуют США. Согласно заявлению помощника президента России Юрия Ушакова, рабочая группа рассматривает возможность проведения саммита в ноябре 2025 года, подготовка к мероприятию продолжается.
Российско-арабский саммит должен был стать первой встречей в таком формате. В мае 2025 года Владимир Путин направил приглашения лидерам 22 государств — членов ЛАГ. Тогда российский президент выражал уверенность, что саммит станет новой вехой в развитии многопланового сотрудничества и укрепит усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Большинство приглашенных лидеров подтвердили готовность принять участие во встрече.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.