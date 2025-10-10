Путин присвоил звание Героя труда Никите Симоняну

Лучшему бомбардиру Спартака Никите Симоняну присвоено звание Героя труда
Никите Симоняну присвоено звание Героя труда
Никите Симоняну присвоено звание Героя труда Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации первому вице-президенту Российского футбольного союза (РФС) Никите Павловичу Симоняну. Указ опубликован на официальном портале.

Согласно тексту указа, высокое звание присвоено Никите Симоняну за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.  Симонян считается лучшим бомбардиром футбольной команды. 

