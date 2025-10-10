Путин объяснил, почему отпраздновал день рождения с военными

Путин: российские военные защищают основы российского государства
Президент пояснил, почему провел свой день рождения в кругу военных
Президент России Владимир Путин провел свой день рождения в окружении военных, в том числе посетил с ними Усыпальницу Петра Первого, так как военные сегодня защищают основы современного российского государства. Об этом глава государства рассказал, общаясь с журналистами на пресс-конференции в ходе визита в Душанбе. 

"С военными все понятно — они решают задачи судьбоносного характера. Я пригласил их в собор Петропавловской крепости, мы возложили цветы к Усыпальнице Петра Первого. Именно Петр Первый заложил базовые основы современного российского государства. Офицеры защищают то, что создал Петр Первый", — сказал президент в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос, почему в свой день рождения он посетил усыпальницу российских императоров с военными. Слова Путина передает корреспондент URA.RU.

День рождения Путина был 7 октября. Во время посещения Петропавловского собора он также пригласил военных на обед. За одним столом с президентом собрались глава Минобороны Андрей Белоусов, а также директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В ходе совещания, которое президент также провел с военными,  он заслушал доклады военнослужащих об обстановке в зоне СВО.

