Путин высказался о том, что Трампу не присудили Нобелевскую премию

Трамп делает много для разрешения многолетних кризисов, заявил Путин
Авторитет Нобелевской премии мира полностью утрачен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, прокомментировав вручение премии не президенту США Дональду Трампу.
«Не мне решать, кому присуждать Нобелевку. Были случаи, когда присуждали людям, которые ничего не сделали для мира. Разве так работают? Авторитет Нобелевки утрачен», — заявил президент. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также глава РФ отметил, что Трамп делает много для разрешения многолетних кризисов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!