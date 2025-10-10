Reuters: Европа оказалась в щекотливом положении из-за помощи Украине

Европа пытается сгладить свою помощь Киеву, при это продолжает закупать российский газ. Из-за этого она находится в «щекотливом положении» Об этом сообщили в иностранных СМИ.
«На четвертом году конфликта России и Украины Европейский союз остается в щекотливом положении, финансируя обе стороны конфликта», — указано в материале Reuters. Также отмечается, что за первые восемь месяцев этого года ЕС импортировал российские энергоносители на сумму более 11 млрд евро.
Также отмечается, семь из 27 стран НАТО, включая некоторых, которые поддерживают Украину в конфликте, увеличили стоимость импорта российского газа. Для примера приводится рост закупки в Франции (до 2,2 млрд евро) и в Нидерландах 498 млн евро.
Ранее Евросоюз объявил о планах полностью запретить импорт сжиженного природного газа из России и ввести новые санкции против российских компаний и судов, участвующих в транспортировке нефти. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила о предложении использовать замороженные российские активы для финансирования поддержки Украины, что должно стать частью новых мер ЕС по усилению давления на Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.